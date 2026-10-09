Пилот Flydubai признался, что планировал теракт в аэропорту Тель-Авива

Второй пилот рейса Flydubai признался, что хотел направить самолёт на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.
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