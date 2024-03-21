Семья канадских фермеров остаётся в России благодаря помощи нижегородских властей

Вадим Кузнецов

Если этим таджикам дали гражданство всего лишь через полгода по приезде, значит, получение гражданства незаконно. То есть с нарушением процедуры. А выдача им каких либо пособий на основании незаконно полученного гражданства, это прямое воровство, за которое по закону следует наказывать. И получавших, и выдававших.