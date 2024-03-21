Юрий Кот Недавно в общественном поле обсуждали переезд в Россию фермера и его многодетной семьи из Канады.
Семья канадских фермеров остаётся в России благодаря помощи нижегородских властей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Если этим таджикам дали гражданство всего лишь через полгода по приезде, значит, получение гражданства незаконно. То есть с нарушением процедуры. А выдача им каких либо пособий на основании незаконно полученного гражданства, это прямое воровство, за которое по закону следует наказывать. И получавших, и выдававших.
Ответить
1 час.
Н
Наталья
Это, конечно, здорово. Но вот только почему у этнических русских возникают проблемы с получением гражданства и ни один губернатор за них не заступается?
Ответить
4 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Взятки хотят и большие!
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии