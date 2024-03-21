Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Взятки хотят и большие!Семья канадских ф...
  • Air
    Садитесь на верблюдов и поближе к атлантическому океану, там воды всем хватит!Казахстану грозит...
  • Наталья
    Это, конечно, здорово. Но вот только почему у этнических русских возникают проблемы с получением гражданства и ни оди...Семья канадских ф...

Семья канадских фермеров остаётся в России благодаря помощи нижегородских властей

Семья канадских фермеров остаётся в России благодаря помощи нижегородских властей

Юрий Кот   Недавно в общественном поле обсуждали переезд в Россию фермера и его многодетной семьи из Канады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
Если этим таджикам дали гражданство всего лишь через полгода по приезде, значит, получение гражданства незаконно. То есть с нарушением процедуры. А выдача им каких либо пособий на основании незаконно полученного гражданства, это прямое воровство, за которое по закону следует наказывать. И получавших, и выдававших.
Ответить
1 час.
Н
Наталья
Это, конечно, здорово. Но вот только почему у этнических русских возникают проблемы с получением гражданства и ни один губернатор за них не заступается?
Ответить
4 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Взятки хотят и большие!
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору