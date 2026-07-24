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Адвокаты УПЦ МП обвинили главу ГЭСС Виктора Еленского в прямом давлении на суд

Юристы Киевской митрополии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) выступили с официальным опровержением заявлений руководителя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Виктора Еленского.

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