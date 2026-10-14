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Газета.ру

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Врач Михеева: перед началом лечения важно прийти к врачу на консультацию

Врач Михеева: перед началом лечения важно прийти к врачу на консультацию

При выборе врача не следует ориентироваться только на отзывы и рейтинг, поскольку высокие оценки могут отражать впечатление от сервиса клиники, а не профессиональные навыки специалиста.

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