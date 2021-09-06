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Эта НАТА сломалась, несите следующую..

Эта НАТА сломалась, несите следующую..

В процессе обсуждения эпического бегства США из Афгана как-то выпало из внимания, что на наших глазах скончалось НАТО.

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Юрий Докучаев
Впервые читаю такую ЗАЕБАТЕЛЬСКУЮ статью про ПИНДОСИЮ и ГЕЙРОПОВСКУЮ КОДЛУ !!!!!!!!!!!! Замечательно написанная, умно и доходчиво, без всяких юридических каверз! АВТОР - М О Л О Д Е Ц ! Высший бал - 10+++ из 10! Спасибо, порадовал, насмеялся вдоволь!

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