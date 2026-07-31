Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

105 подписчиков

«Джеймс Уэбб» показал, что двойные звезды формируются одинаково в разных галактиках

«Джеймс Уэбб» показал, что двойные звезды формируются одинаково в разных галактиках

Астрофизики проанализировали звездное население на окраинах Малого Магелланова Облака с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» и установили, что доля двойных звездных систем там практически совпадает с аналогичным показателем в Млечном Пути.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии