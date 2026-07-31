«Джеймс Уэбб» показал, что двойные звезды формируются одинаково в разных галактиках

Астрофизики проанализировали звездное население на окраинах Малого Магелланова Облака с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» и установили, что доля двойных звездных систем там практически совпадает с аналогичным показателем в Млечном Пути.
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