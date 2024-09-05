Америка должна отказаться от одержимости быть №1 в мире

Что могли бы сказать люди со всего мира будущему президенту Соединенных Штатов. Foreign Policy запустил новую инициативу и попросил девять мыслителей со всего мира написать письмо со своими советами для Трампа или Харрис.
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