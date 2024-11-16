ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Я оказалась не любимой женой, а просто сиделкой для его матери

Я оказалась не любимой женой, а просто сиделкой для его матери

Я медицинский работник. Всю свою молодость я положила на своё обучение и практику. О личной жизни даже не задумывалась, настолько была увлечена своим делом.

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Комментарии
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Лариса Пашкова
А еще про меркантильных женщин  громко орут мужики! Более меркантильных и циничных кадров трудно вообще найти , в основном , как ни странно, это представители так называемого сильного пола.
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10 час.
Иван Ураганов
Это обыкновенная сволочь,использующий женщину как сиделку для своей матери.
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10 час.
Татьяна Карпова
Точно, что сволочь, не мог женщину попросить хоть за малую плату поухаживать за мамой, сволочь , что тут скажешь.
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10 час.

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