Я оказалась не любимой женой, а просто сиделкой для его матери

Лариса Пашкова А еще про меркантильных женщин громко орут мужики! Более меркантильных и циничных кадров трудно вообще найти , в основном , как ни странно, это представители так называемого сильного пола.

Иван Ураганов Это обыкновенная сволочь,использующий женщину как сиделку для своей матери.