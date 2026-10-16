В Калининский районный суд Новосибирска передано дело мужчины, который, по версии следствия, в мае 2026 года забрал из тайника гашиш массой не менее 1,941 грамма, расфасовал его для продажи, а в июне легализовал 180 240 рублей, конвертировав полученную в биткоинах оплату в рубли.