В Калининский районный суд Новосибирска передано дело мужчины, который, по версии следствия, в мае 2026 года забрал из тайника гашиш массой не менее 1,941 грамма, расфасовал его для продажи, а в июне легализовал 180 240 рублей, конвертировав полученную в биткоинах оплату в рубли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев: Европа ...
- "Равноправие, учт...
- Суслов заявил о с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым