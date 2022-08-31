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Ирина Унтилова: "Тому, кто работал директором школы, не страшна любая высокая должность!"

Ирина Унтилова: "Тому, кто работал директором школы, не страшна любая высокая должность!"

В нашей большой России, на все ее 85 субъектов — всего 8 региональных парламентов, которые возглавляют женщины.

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