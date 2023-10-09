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Разработчик Закарян объяснил, как отключить слежку и прослушку в телефоне

Разработчик Закарян объяснил, как отключить слежку и прослушку в телефоне

Скрытые кнопки могут отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне. Как их найти и активизировать, рассказал в беседе с агентством «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

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