Разработчик Закарян объяснил, как отключить слежку и прослушку в телефоне

Скрытые кнопки могут отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне. Как их найти и активизировать, рассказал в беседе с агентством «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
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