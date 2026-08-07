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Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о будущем Никиты Гусева . 34-летний форвард пока не продлил договор с « Динамо », за которое выступал три последних сезона.

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