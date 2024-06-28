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Правда на стороне Александра Бастрыкина!

Правда на стороне Александра Бастрыкина!

Сегодня 682 прочитали «Они хотят жить не с нами, они хотят жить вместо нас». Андрей Клишас, сенатор, из вчерашнего на полях ПМЮФ.

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