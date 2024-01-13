Депутат Госдумы Ольга Пилипенко отметила объективность и ответственность ОрелТаймс

Депутат Госдумы от Орловской области поздравила коллектив ОрелТаймс с Днём российской печати. Ольга Пилипенко накануне профессионального праздника журналистов, 12 января, пришла в нашу редакцию, пообщалась в неформальной обстановке с журналистами и вручила благодарственное письмо.