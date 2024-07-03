Вода лед, от водорослей вонь, а пляжи трещат по швам — отпускники делятся наблюдениями об отдыхе в Анапе и Сочи Евгения КомароваТуристический сезон на курортах Анапы и Сочи начинается с серьезных вызовов: пляжи буквально лопаются по швам от наплыва отдыхающих.