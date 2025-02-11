Ученые выяснили, как избавиться от интернет-зависимости и всегда быть в хорошем настроении

Исследователи из Китая пришли к выводу, что регулярная физическая активность крайне благоприятно сказывается на психике Физические упражнения эффективно снижают интернет-зависимость среди студентов, выяснили ученые из Китая.
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