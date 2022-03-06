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Донские казаки отказали УГИЛ* в праве на землю Донбасса

Донские казаки отказали УГИЛ* в праве на землю Донбасса

«Не надо идти на нашу землю. Все, кто приходил на нашу землю, здесь и остались навеки».Донские казаки записали обращение к украинским националистам и западным наёмникам:«Сегодня, как и много лет назад, донские казаки стоят на защите нашей Родины.

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