Российский военный рассказал об уничтожении наемников из Португалии в ДНР

Софья Сандурская/ТАСС Российские военные уничтожили под Красноармейском наемников из Португалии. Соответствующее заявление сделал командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.
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