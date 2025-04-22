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Российский военный рассказал об уничтожении наемников из Португалии в ДНР

Российский военный рассказал об уничтожении наемников из Португалии в ДНР

Софья Сандурская/ТАСС Российские военные уничтожили под Красноармейском наемников из Португалии. Соответствующее заявление сделал командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.

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