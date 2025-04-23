В Барнауле подросток на затонированной машине в полночь сбил мужчину на переходе

Информация направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних В Барнауле в среду, 23 апреля, в 00:05 на улице Георгия Исакова, в районе дома № 116/2, несовершеннолетний водитель сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает региональное МВД.