В Барнауле подросток на затонированной машине в полночь сбил мужчину на переходе

Информация направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних В Барнауле в среду, 23 апреля, в 00:05 на улице Георгия Исакова, в районе дома № 116/2, несовершеннолетний водитель сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает региональное МВД.
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