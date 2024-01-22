ВС РФ пересекли улицы Чернышевского и Спортивную, продвинувшись северо-западнее в Авдеевке

Стало известно о новом продвижении российских войск на юге Авдеевки. После взятия под контроль объекта, обозначенного на карте как «Царская охота», штурмовые отряды Вооружённых сил России пересекли улицы Чернышевского и Спортивную, выйдя к зданию общественной организации «Авдеевский союз молодёжи».