Жители дышат смрадом: в Сочи продолжает расти гора бытового мусора в Хостинском районе курорта

Жители дышат смрадом: в Сочи продолжает расти гора бытового мусора в Хостинском районе курортаНа улице Водораздельной в Хостинском районе Сочи продолжает расти огромная гора бытового мусора, высотой с 3-этажный дом.
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