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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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NetEase уволила всю команду Marvel Rivals без объяснения причин – накануне релиза Overwat...

NetEase уволила всю команду Marvel Rivals без объяснения причин – накануне релиза Overwat...

NetEase уволила всю команду Marvel Rivals без объяснения причин – накануне релиза Overwatch 2 в КитаеКитайская NetEase внезапно уволила команду разработчиков Marvel Rivals, включая геймдиректора, всего через несколько дней после громкого анонса.

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