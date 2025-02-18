NetEase уволила всю команду Marvel Rivals без объяснения причин – накануне релиза Overwat...

NetEase уволила всю команду Marvel Rivals без объяснения причин – накануне релиза Overwatch 2 в КитаеКитайская NetEase внезапно уволила команду разработчиков Marvel Rivals, включая геймдиректора, всего через несколько дней после громкого анонса.
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