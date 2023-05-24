«Без реального содержания»: МИД Франции сообщил о готовности обсуждать гарантии безопасности Украины

МИД Франции сообщил о готовности приступить к обсуждению будущих гарантий безопасности Украины. Такое заявление внешнеполитическое ведомство сделало в ответ на просьбу прокомментировать информацию The Wall Street Journal по поводу этого вопроса.
МИД Франции сообщил о готовности приступить к обсуждению будущих гарантий безопасности Украины. Такое заявление внешнеполитическое ведомство сделало в ответ на просьбу прокомментировать информацию The Wall Street Journal по поводу этого вопроса.
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