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«Без реального содержания»: МИД Франции сообщил о готовности обсуждать гарантии безопасности Украины

«Без реального содержания»: МИД Франции сообщил о готовности обсуждать гарантии безопасности Украины

МИД Франции сообщил о готовности приступить к обсуждению будущих гарантий безопасности Украины. Такое заявление внешнеполитическое ведомство сделало в ответ на просьбу прокомментировать информацию The Wall Street Journal по поводу этого вопроса.

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