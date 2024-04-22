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Актриса Яна Поплавская рассказала о преследовавшем её маньяке

Актриса Яна Поплавская рассказала о преследовавшем её маньяке

Актриса Яна Поплавская призналась, что много лет назад её преследовал маньяк, сообщает "Starhit". Мужчина присылал звезде письма с жутким содержанием, подкидывал в её подъезд предметы, от которых бросало в дрожь.

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