Актриса Яна Поплавская рассказала о преследовавшем её маньяке

Актриса Яна Поплавская призналась, что много лет назад её преследовал маньяк, сообщает "Starhit". Мужчина присылал звезде письма с жутким содержанием, подкидывал в её подъезд предметы, от которых бросало в дрожь.
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