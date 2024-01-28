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МИД РФ: Москва готова помочь работе по нормализации диалога по Приднестровью

МИД РФ: Москва готова помочь работе по нормализации диалога по Приднестровью

Москва готова помочь работе, направленной на нормализацию диалога по Приднестровью. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал ТАСС, выступили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

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