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Электроснабжение на ЗАЭС может отключиться через 10 дней – Гросси

Электроснабжение на ЗАЭС может отключиться через 10 дней – Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в течение 10 дней электроснабжение на Запорожской атомной электростанции может полностью отключиться.

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