Лавров: Россия готова помочь в урегулировании споров между Индией и Пакистаном

Об этом стало известно в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе пакистанской стороны 4 мая глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор.
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