Посол России в Вене Любинский: Позиция Австрии по Украине и Палестине носит откровенно пристрастный характер

Нейтралитет Австрии, как и посредничество республики в конфликте на Украине - все это в прошлом и сегодня говорить об этом не приходится, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.
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