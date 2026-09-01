Зарплата в Украине: какое положение в стране

Человек трудится, получая материальное вознаграждение за свою работу. Полученных средств должно хватать на самообеспечение, оплату счетов и достойную жизнь.
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