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Зарплата в Украине: какое положение в стране

Зарплата в Украине: какое положение в стране

Человек трудится, получая материальное вознаграждение за свою работу. Полученных средств должно хватать на самообеспечение, оплату счетов и достойную жизнь.

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