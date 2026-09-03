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Газета.ру

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Путин: дефицит бюджета России не критичен на фоне низкого показателя госдолга

Путин: дефицит бюджета России не критичен на фоне низкого показателя госдолга

Дефицит российского бюджета не критичен на фоне низкого показателя госдолга. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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