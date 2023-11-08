Ядерное оружие не потребуется: "Кинжал" несёт не обычную боеголовку, а кое-что страшнее

СК

Сергей Кашапов

Боеголовка кинжала будет лететь со скоростью 4 км. в секунду,это очень серьёзно. Выделенная при контакте с целью энергия будет равна примерно Хиросиме. Удар кинжалом почти полностью уничтожит средиземноморскую группировку амеров.