Страна и люди
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Страна и люди

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Ядерное оружие не потребуется: "Кинжал" несёт не обычную боеголовку, а кое-что страшнее

Ядерное оружие не потребуется: "Кинжал" несёт не обычную боеголовку, а кое-что страшнее

Всем доброго времени суток. Безопасность нашей страны, неприкосновенность границ – задача первостепенная, это не секрет.

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Комментарии
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ВС
Хороший мультик ВВП подсунул западу.
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1 д.
СК
Сергей Кашапов
Боеголовка кинжала будет лететь со скоростью 4 км. в секунду,это очень серьёзно. Выделенная при контакте с целью энергия будет равна примерно Хиросиме. Удар кинжалом почти полностью уничтожит средиземноморскую группировку амеров.
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1 д.
АЯ
Анатолий Якушев
Замечание автору. Цитата: &quot;Кинетическая энергия выделяется такая, что можно уничтожить любую цель&quot; Замечание - кинетическая энергия Wк не выделяется, кинетическая энергия сообщается телу массой m, за счёт чего оно развивает скорость V=(2*Wк/m)^0.5 Автор, учи физику
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9 час.

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