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Курские новости

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В Курске начали работу елочные базары

В Курске начали работу елочные базары

Два будут расположены около домов №35 и 65 на улице Союзной, 10 площадок откроются в центре - около дома №13 на проспекте Хрущева, домов №30, 35 и 92 на проспекте Клыкова, возле домов №2, 14 и 44 на проспекте Победы, близ 34-ого дома на Косухина, улице Веспремская - проспект Дружбы, 7, около дома 80 на Радищева.

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