Ведерников сообщил Путину о росте свалок из-за дачников летом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту Владимиру Путину о росте числа несанкционированных свалок в регионе летом, связанном с увеличением числа дачников.
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