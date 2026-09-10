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Царьград

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Ведерников сообщил Путину о росте свалок из-за дачников летом

Ведерников сообщил Путину о росте свалок из-за дачников летом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту Владимиру Путину о росте числа несанкционированных свалок в регионе летом, связанном с увеличением числа дачников.

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