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Мбаппе набрал 301 (215+86) очко в 262 матчах за «ПСЖ». Сегодня – дубль «Лансу»

Мбаппе набрал 301 (215+86) очко в 262 матчах за «ПСЖ». Сегодня – дубль «Лансу»

Форвард оформил дубль в игре с «Лансом» (3:1) в 3-м туре Лиги 1. Всего на счету нападающего теперь 215 голов и 86 голевых пасов в составе столичной команды.

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