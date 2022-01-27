Предложение депутатов узаконить эвтаназию бродячих собак напомнило Олимпиаду-80

После очередной драмы — смертельного нападения стаи бродячих собак на семилетнего ребенка в Забайкалье — власти нескольких российских городов и регионов выступили с инициативой ужесточить закон об ответственном обращении с домашними животными .
После очередной драмы — смертельного нападения стаи бродячих собак на семилетнего ребенка в Забайкалье — власти нескольких российских городов и регионов выступили с инициативой ужесточить закон об ответственном обращении с домашними животными .
Свежие комментарии