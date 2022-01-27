MeMo-Logic

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир 123
    Все пропало,как буде жить без этого обол"уса..............Сын Валерии пообе...
  • Meerflieger
    Это-ж КАК она пела тогда? 🤔😃«Красу России-202...
  • Meerflieger
    Бл@, как они о нём беспокоятся... ТАКУЮ кормушку и рычаг власти над миром нужно беречь... О будущем его заботиться...В ВОЗ рассказали ...

Предложение депутатов узаконить эвтаназию бродячих собак напомнило Олимпиаду-80

Предложение депутатов узаконить эвтаназию бродячих собак напомнило Олимпиаду-80

После очередной драмы — смертельного нападения стаи бродячих собак на семилетнего ребенка в Забайкалье — власти нескольких российских городов и регионов выступили с инициативой ужесточить закон об ответственном обращении с домашними животными .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх