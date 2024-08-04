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Анчелотти о Суперкубке: «Мбаппе готов сыграть в старте, Джуд тоже». Матч с «Аталантой» – 14 августа

Мадридцы встретятся с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА 14 августа. «Мбаппе, очевидно, может выйти в старте, Джуд тоже.

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