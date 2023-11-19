СК: подросток сознался в убийстве одноклассника в Красноярском крае

Подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника, тело которого сбросил в реку. Сейчас мальчик находится в социальном учреждении, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следкома по Красноярскому краю.
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