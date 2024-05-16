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Эстонцы в глубоком тылу Украины

Эстонцы в глубоком тылу Украины

Я вот попрошу с ходу не ржать, но есть ощущение, что оглашенное вчера эстонцами намерение проникнуть хохлам войсками куда-то в глубокий тыл (гусары, молчать) имеет много больше шансов реализоваться, чем все, что в европах по этому вопросу заявляли ранее.

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Комментарии
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фарид сабиров
Приебалты не глубоко в тылу , они и уже гавно глубоко в жопе и не только укропаины а вообще МИРА. Они создается впечатление уже ни кому не нужны и не интересны.
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1 д.
Юрий Дмитриев
Дело за разведкой. При дислокации прибалтов в западной части Украины - непременное нанесение ракетного удара. Все понимают только силу. Здравомыслящие политики и военные прекрасно понимают, что никакого военного вторжения России на Запад не будет (подтвердит ихняя разведка и спутники). А вот долгая война на Украине это для них хорошо.
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1 д.
Сергей Андросов
Ещё один скот в стойло ставить. Разболтались совсем.
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23 час.

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