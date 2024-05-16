Эстонцы в глубоком тылу Украины

фарид сабиров Приебалты не глубоко в тылу , они и уже гавно глубоко в жопе и не только укропаины а вообще МИРА. Они создается впечатление уже ни кому не нужны и не интересны.

Юрий Дмитриев Дело за разведкой. При дислокации прибалтов в западной части Украины - непременное нанесение ракетного удара. Все понимают только силу. Здравомыслящие политики и военные прекрасно понимают, что никакого военного вторжения России на Запад не будет (подтвердит ихняя разведка и спутники). А вот долгая война на Украине это для них хорошо.