FA: США готовы вывести большую часть своих войск из Европы

Соединенные Штаты, судя по всему, готовы вывести большую часть военных из Европы. Об этом пишет американское издание Foreign Affairs.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Такер Карлсон: СШ...
- 15 российских рак...
- «Торг закончен»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым