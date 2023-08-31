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Расписание фестиваля Мартена Фуркада Nordic Festival-2023

Nordic Festival Анси, Франция 2 сентября Лыжероллеры, масс-старт на выбывание, женщины 15:45 (квалификация – 15:05) Участницы: Алина Майер (Швейцария), Дельфин Клодель (Франция), Федерика Санфилиппо (Италия), Флора Дольчи (Франция), Ясми Йоенсуу (Финляндия), Ясмин Кахара (Финляндия), Жюльетт Дюкордо (Франция), Лорен Йортберг (США), Лена Кентен (Франция), Мелисса Гал (Франция), Патриция Эйдука (Латвия), Тереза Штадлобер (Австрия), Виктория Карл (Германия).

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