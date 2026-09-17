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Царьград

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Замораживание напитков: как продлить свежесть ягодных кубиков

Замораживание напитков: как продлить свежесть ягодных кубиков

Узнайте, как заготовить ягодные кубики для напитков. Заморозьте их на ночь, используйте в течение нескольких месяцев и сохраняйте вкус с помощью правильной упаковки.

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