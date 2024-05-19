Зарема Салихова: думаю, что Джикия еще вернется в "Спартак"

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, выразила уверенность, что защитник Георгий Джикия, который покинет клуб после завершения сезона-2023/24, еще вернется в команду.
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