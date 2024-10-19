В правительстве Коми назвали главную задачу работы

Главная задача в работе члена правительства — получить результат, действовать ответственно, выполняя все поставленные задачи, заявила заместителя председателя правительства республики Коми Екатерина Грибкова 18 октября журналистам.
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