Нейропсихолог Хвингия рассказала, что чаще всего жертвами мошенников становятся растерянные люди

Клинический нейропсихолог Ирина Хвингия в интервью радио Sputnik отметила, что злоумышленники начали активно использовать техники нейролингвистического программирования, учитывая психофизиологическое состояние человека.
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