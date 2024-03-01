Ученые не сомневаются: затяжной коронавирус снижает IQ и ухудшает память минимум на год

Впервые о том, что COVID-19 негативно влияет на разум, заговорили британские медики. Но теперь и коллеги по всему миру не сомневаются – «корона» притупляет умственные способности, ухудшает память, усложняет ориентацию в пространстве.
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