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Царьград

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Бой между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном может пройти в Казахстане

Бой между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном может пройти в Казахстане

Казахстанская Alash Pride собирается провести поединок между русским борцом и экс-чемпионом мира.О планах организации Alash Pride рассказал глава промоушена Алимжан Бектаев: Мы намерены организовать встречу на ринге между Майком Тайсоном и Фёдором Емельяненко.

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