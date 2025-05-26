Бой между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном может пройти в Казахстане

Казахстанская Alash Pride собирается провести поединок между русским борцом и экс-чемпионом мира.О планах организации Alash Pride рассказал глава промоушена Алимжан Бектаев: Мы намерены организовать встречу на ринге между Майком Тайсоном и Фёдором Емельяненко.