Русская весна
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Русская весна

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В чём проблема по всей России сделать работу мигрантов именно вахтовым методом?

В чём проблема по всей России сделать работу мигрантов именно вахтовым методом?

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio опубликовал вопрос подписчика и комментарий политика по поводу того, почему практика работы вахтовым методом для мигрантов до сих пор не введена по всей стране.

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Комментарии
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НК
Наталья Конева
Вахту делают для своих, русскоязычных!! Везде вахта аутсорс в вакансиях с жильем только для работающих... а мигрантам- пожалуйста: жилье, места в садах и школах для &quot;отпрысков&quot;...затулиных что то много во власти!!! Прощелкали правители...или так затевалось??
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