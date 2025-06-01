В чём проблема по всей России сделать работу мигрантов именно вахтовым методом?

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio опубликовал вопрос подписчика и комментарий политика по поводу того, почему практика работы вахтовым методом для мигрантов до сих пор не введена по всей стране.
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