В чём проблема по всей России сделать работу мигрантов именно вахтовым методом?

НК

Наталья Конева

Вахту делают для своих, русскоязычных!! Везде вахта аутсорс в вакансиях с жильем только для работающих... а мигрантам- пожалуйста: жилье, места в садах и школах для "отпрысков"...затулиных что то много во власти!!! Прощелкали правители...или так затевалось??