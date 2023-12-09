В США призвали Киев снять запрет на усыновление детей иностранцами

Global Look Press/Rod Lamkey/Keystone Press Agency В Конгрессе США представили резолюцию, призывающую правительство Украины снять запрет на усыновление детей гражданами других государств, автором инициативы выступил член палаты представителей Крис Смит.
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