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Царьград

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Бесплатные путёвки для детей: Кто получит за счёт государства, а кому придётся доплатить

Бесплатные путёвки для детей: Кто получит за счёт государства, а кому придётся доплатить

Каждый год сотни тысяч детей едут в лагеря и санатории, но далеко не все родители знают, что поездку мог бы оплатить бюджет.

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