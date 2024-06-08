Диспансеризация в РФ помогла выявить более 1,3 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний в прошлом году В прошлом году с помощью диспансеризации и профосмотров в России удалось выявить более 1,3 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний.
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